Голицын Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицын Николай Дмитриевич

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Место рождения

Поречье, Можайский, Московская область

Дата рождения

12.04.1850

Дата смерти

02.07.1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Поречье, Можайский, Московская область
Место жительства
С 1850
Поречье, Можайский, Московская область
Место жительства
По 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лыткино, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
с. Владимирское, Дорогобужский уезд Смоленской губернии
Смерть
02.07.1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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