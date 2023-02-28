Голицын Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1850
Дата смерти02.07.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1850
Место жительства
По 1925
Место жительства
Неизвестно
Лыткино, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
с. Владимирское, Дорогобужский уезд Смоленской губернии
Смерть
02.07.1925