Мельников Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Мельников Ефрем Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Мелания Петровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Петр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

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