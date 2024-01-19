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Крысько Сергей Исидоров

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Крысько Сидор (Исидор) Игнатов

Мать: Крысько Екатерина Иоановна

Бракосочетание
22.10.1879

Жена: Крысько Мария Артамоновна

Рождение ребёнка
20.08.1882

Сын: Крысько Самуил Сергеев

Мать ребёнка: Крысько Мария Артамоновна

Рождение ребёнка
26.07.1886

Сын: Крысько Моисей Сергиев

Мать ребёнка: Крысько Мария Артамоновна

Рождение ребёнка
31.05.1891

Дочь: Акилина Сергиева

Мать ребёнка: Крысько Мария Артамоновна

Рождение ребёнка
04.12.1896

Дочь: Варвара Сергиева

Мать ребёнка: Крысько Мария Артамоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крысько Евдокия Карпова

Смерть
Неизвестно
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