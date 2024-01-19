Крысько Сергей Исидоров
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
22.10.1879
Рождение ребёнка
20.08.1882
Мать ребёнка: Крысько Мария Артамоновна
Рождение ребёнка
26.07.1886
Мать ребёнка: Крысько Мария Артамоновна
Рождение ребёнка
31.05.1891
Дочь: Акилина Сергиева
Мать ребёнка: Крысько Мария Артамоновна
Рождение ребёнка
04.12.1896
Дочь: Варвара Сергиева
Мать ребёнка: Крысько Мария Артамоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крысько Евдокия Карпова
Смерть
Неизвестно