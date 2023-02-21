Жолобов Николай Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жолобов Николай Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1970

Сын: Жолобов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Жолобова-Новикова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
13.06.1978

Сын: Жолобов Артем Николаевич

Мать ребёнка: Жолобова-Новикова Галина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жолобова-Новикова Галина Федоровна

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