(Schäfer) Maria Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Schäfer Conrad
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Otto Maria Elisabeth
Отец ребёнка: Pineckenstein Wilhelm
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Spomer Maria Catharine
Отец ребёнка: Pineckenstein Wilhelm
Зауморье, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно