(Schäfer) Maria Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Schäfer) Maria Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Schäfer Conrad

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Otto Maria Elisabeth

Отец ребёнка: Pineckenstein Wilhelm

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Spomer Maria Catharine

Отец ребёнка: Pineckenstein Wilhelm

Зауморье, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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