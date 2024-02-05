Авдотья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Ефимова

Место рождения

д. Максимово

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1763 г.р.

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ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Ефим

Мать: не указана

д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Матвей Максимов

Отец ребёнка: Максим Яковлев

село Никулино
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Марина Максимова

Отец ребёнка: Максим Яковлев

село Никулино
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Дарья Максимова

Отец ребёнка: Максим Яковлев

село Никулино
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Авдотья Максимова

Отец ребёнка: Максим Яковлев

село Никулино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Яковлев

Смерть
Неизвестно
село Никулино
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