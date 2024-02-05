Авдотья Ефимова
Место рожденияд. Максимово
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Ефим
Мать: не указана
д. Максимово
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Матвей Максимов
Отец ребёнка: Максим Яковлев
село Никулино
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Марина Максимова
Отец ребёнка: Максим Яковлев
село Никулино
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Дарья Максимова
Отец ребёнка: Максим Яковлев
село Никулино
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Авдотья Максимова
Отец ребёнка: Максим Яковлев
село Никулино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Яковлев
Смерть
Неизвестно
село Никулино