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Петрова (Петров) Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Петров Кондратий Филиппович

Отец ребёнка: Петров Филипп Савельевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Петров Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Петров Филипп Савельевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Петров Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Петров Филипп Савельевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Петров Иван Филиппович

Отец ребёнка: Петров Филипп Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Степанида Филипповна

Отец ребёнка: Петров Филипп Савельевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Петров Степан Филиппович

Отец ребёнка: Петров Филипп Савельевич

Смерть
Неизвестно