Петрова (Петров) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Петров Кондратий Филиппович
Отец ребёнка: Петров Филипп Савельевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Петров Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Петров Филипп Савельевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Петров Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Петров Филипп Савельевич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Петров Филипп Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Степанида Филипповна
Отец ребёнка: Петров Филипп Савельевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Петров Филипп Савельевич
Смерть
Неизвестно