Кисляк Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1939
Дата смерти30.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1939
Отец: Кисляк Алексей
Мать: Кисляк Евгения Сазоновна
Рождение ребёнка
13.01.1961
Дочь: Кисляк Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Вера
Рождение ребёнка
02.12.1962
Мать ребёнка: Иванова Вера
Рождение ребёнка
14.05.1968
Мать ребёнка: Иванова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Вера
Смерть
30.03.2003