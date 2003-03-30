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Кисляк Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1939

Дата смерти

30.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1939

Отец: Кисляк Алексей

Мать: Кисляк Евгения Сазоновна

Рождение ребёнка
13.01.1961

Дочь: Кисляк Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Вера

Рождение ребёнка
02.12.1962

Сын: Кисляк Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Вера

Рождение ребёнка
14.05.1968

Сын: Кисляк Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Вера

Смерть
30.03.2003
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