Гладкий Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкий Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Гладкая Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладкий Владимир

Мать ребёнка: Гладкая Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладкий Анатолий

Мать ребёнка: Гладкая Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкая Тамара

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