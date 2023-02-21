Лупач Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупач Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лупач Лукиния

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Погасий Мария Романовна

Мать ребёнка: Лупач Соломия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Романовна

Мать ребёнка: Лупач Соломия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупач Павло Романович

Мать ребёнка: Лупач Соломия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания Романовна

Мать ребёнка: Лупач Соломия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупач Данило Романович

Мать ребёнка: Лупач Соломия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупач Карпо Романович

Мать ребёнка: Лупач Соломия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Романовна

Мать ребёнка: Лупач Соломия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Романовна

Мать ребёнка: Лупач Соломия

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