Лупач Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Лупач Лукиния
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Погасий Мария Романовна
Мать ребёнка: Лупач Соломия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Романовна
Мать ребёнка: Лупач Соломия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лупач Соломия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Романовна
Мать ребёнка: Лупач Соломия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лупач Соломия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лупач Соломия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Романовна
Мать ребёнка: Лупач Соломия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Романовна
Мать ребёнка: Лупач Соломия