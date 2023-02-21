Лисицкий Эль (Лазарь) Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицкий Эль (Лазарь) Маркович

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Место рождения

посёлок при железнодорожной станции Починок, Ельнинский уезд, Смоленская губерния (

Дата рождения

22.11.1890

Дата смерти

30.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

посёлок при железнодорожной станции Починок, Ельнинский уезд, Смоленская губерния (
Место жительства
С 1909 по 1914
Дармштадт, Германия
Место жительства
С 1914
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919
Витебск
Место жительства
С 1921 по 1925
Берлин, Германия
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1925
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Витебск
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
30.12.1941
Москва, город федерального значения Москва
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