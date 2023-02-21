Лисицкий Эль (Лазарь) Маркович
Место рожденияпосёлок при железнодорожной станции Починок, Ельнинский уезд, Смоленская губерния (
Дата рождения22.11.1890
Дата смерти30.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
посёлок при железнодорожной станции Починок, Ельнинский уезд, Смоленская губерния (
Место жительства
С 1909 по 1914
Дармштадт, Германия
Место жительства
С 1914
Место жительства
С 1919
Витебск
Место жительства
С 1921 по 1925
Берлин, Германия
Место жительства
С 1921
Место жительства
С 1925
Место жительства
Неизвестно
Витебск
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
30.12.1941