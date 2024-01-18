Шрамкова (Грибанова) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрамкова (Грибанова) Татьяна Геннадьевна

Место рождения

г.Уральск, Казахстан

Дата рождения

30.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1960

Отец: Грибанов Геннадий Петрович

Мать: Грибанова Любовь Михайловна

г.Уральск, Казахстан
Рождение ребёнка
15.10.1985

Сын: Шрамков Ярослав Николаевич

Отец ребёнка: Шрамков Николай Александрович

г.Уральск, Казахстан
Рождение ребёнка
06.07.1990

Дочь: Калмыкова Алина Николаевна

Отец ребёнка: Шрамков Николай Александрович

г.Новодвинск Архангельской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шрамков Николай Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник отдела в Управлении Росреестра
Место жительства
Неизвестно
г.Новодвинск Архангельской области
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