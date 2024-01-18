Шрамкова (Грибанова) Татьяна Геннадьевна
Место рожденияг.Уральск, Казахстан
Дата рождения30.12.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1960
г.Уральск, Казахстан
Рождение ребёнка
15.10.1985
Сын: Шрамков Ярослав Николаевич
Отец ребёнка: Шрамков Николай Александрович
г.Уральск, Казахстан
Рождение ребёнка
06.07.1990
Дочь: Калмыкова Алина Николаевна
Отец ребёнка: Шрамков Николай Александрович
г.Новодвинск Архангельской области
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник отдела в Управлении Росреестра
Место жительства
Неизвестно
г.Новодвинск Архангельской области