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Белов Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1827

Дата смерти

19.09.1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Ольга Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Суздальский купец
Смерть
19.09.1893
Похороны
1893
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Златоустовское кладбище