Белов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1827
Дата смерти19.09.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Ольга Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Суздальский купец
Смерть
19.09.1893
Похороны
1893
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Златоустовское кладбище