Якунина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Якунина Матрена Владимировна
Отец ребёнка: Якунин Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Якунин Ефим Евфимий Владимирович
Отец ребёнка: Якунин Владимир Яковлевич
Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно