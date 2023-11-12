Якунина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Якунина Матрена Владимировна

Отец ребёнка: Якунин Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Якунин Ефим Евфимий Владимирович

Отец ребёнка: Якунин Владимир Яковлевич

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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