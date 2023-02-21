Литвинова Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1883
Сын: Литвинов Николай Иларионович
Отец ребёнка: Литвинов Илларион Иванович
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Василий Илларионович
Отец ребёнка: Литвинов Илларион Иванович
Смерть
Неизвестно