Литвинова Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Наталия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1883

Сын: Литвинов Николай Иларионович

Отец ребёнка: Литвинов Илларион Иванович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Василий Илларионович

Отец ребёнка: Литвинов Илларион Иванович

Смерть
Неизвестно
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