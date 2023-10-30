Трофимов Трофим Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти10.12.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1839
Сын: Трофимов Федор Трофимович
Мать ребёнка: Трофимова Офимья Степановна
Рождение ребёнка
15.08.1842
Мать ребёнка: Трофимова Офимья Степановна
Рождение ребёнка
23.03.1845
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Трофимова Офимья Степановна
Рождение ребёнка
15.11.1847
Сын: Трофимов Александр Трофимович
Мать ребёнка: Трофимова Офимья Степановна
Смерть
10.12.1848
Причина смерти: Чахотка