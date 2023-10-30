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Трофимов Трофим Игнатьевич

Место рождения

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

10.12.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1839

Сын: Трофимов Федор Трофимович

Мать ребёнка: Трофимова Офимья Степановна

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1842

Сын: Трофимов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Трофимова Офимья Степановна

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1845

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Трофимова Офимья Степановна

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1847

Сын: Трофимов Александр Трофимович

Мать ребёнка: Трофимова Офимья Степановна

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.12.1848
Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Чахотка
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