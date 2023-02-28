Тюрина (Тюрин) ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрин Алексей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бордаково, Рождественская волость, Нерехтский уезд