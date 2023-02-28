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Тюрина (Тюрин) ?

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Место рождения

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тюрин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Тюрин Алексей Антонович

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Тюрин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Тюрин Алексей Антонович

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Флегонт Алексеевич

Отец ребёнка: Тюрин Алексей Антонович

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Тюрин Алексей Антонович

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Алексей Антонович

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Похороны
Неизвестно
Бордаково, Рождественская волость, Нерехтский уезд
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