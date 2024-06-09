Майоров Михаил Трофимофич
Место рождения
Дата рождения22.06.1922
Дата смерти?.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1947
Дочь: Майорова (Майорова) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Майорова (Васильева) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1949
Мать ребёнка: Майорова (Васильева) Прасковья Ивановна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майорова (Васильева) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
03.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майорова (Васильева) Прасковья Ивановна
Смерть
?.11.1984