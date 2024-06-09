Майоров Михаил Трофимофич 22.06.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Майоров Михаил Трофимофич

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Место рождения

Юрино, Ильи-Жадинская волость, Юхновский уезд

Дата рождения

22.06.1922

Дата смерти

?.11.1984

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1894 г.р.

Жена

1919 или 1920 г.р.

Дети

1947 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922

Отец: Майоров Трофим Ильич

Мать: Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна

Юрино, Ильи-Жадинская волость, Юхновский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова (Васильева) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1947

Дочь: Майорова (Майорова) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Майорова (Васильева) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1949

Сын: Майоров Олег Михайлович

Мать ребёнка: Майорова (Васильева) Прасковья Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майорова (Васильева) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майорова (Васильева) Прасковья Ивановна

Смерть
?.11.1984

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