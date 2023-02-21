Солдатова Вера Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1911
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Карпович
Рождение ребёнка
02.12.1913
Сын: Солдатов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Карпович
Рождение ребёнка
09.08.1927
Сын: Солдатов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно