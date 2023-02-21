Солдатова Вера Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Вера Феоктистовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1911

Сын: Солдатов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Карпович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.12.1913

Сын: Солдатов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Карпович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.08.1927

Сын: Солдатов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Карпович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Фёдор Карпович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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