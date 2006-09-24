Кабанов Владимир Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1941
Дата смерти24.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1968
Сын: Кабанов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кабанова Наталья Кирилловна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.2006