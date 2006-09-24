Кабанов Владимир Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Владимир Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1941

Дата смерти

24.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1968

Сын: Кабанов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кабанова Наталья Кирилловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Наталья Кирилловна

Смерть
24.09.2006
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