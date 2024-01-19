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Олюнин Александр Викторович
Олюнин Александр Викторович
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Древо
Место рождения
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
Дата рождения
21.08.1957
Пол
Мужской
Отец
Олюнин Виктор
Мать
Олюнина Второе Замужество - Сергеева Нина Ивановна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1957
Отец:
Олюнин Виктор
Мать:
Олюнина Второе Замужество - Сергеева Нина Ивановна
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
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