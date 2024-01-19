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Олюнин Александр Викторович

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

21.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1957

Отец: Олюнин Виктор

Мать: Олюнина Второе Замужество - Сергеева Нина Ивановна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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