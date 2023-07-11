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Голополосов Федор Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Голополосов Афонасий Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Голополосов Стефанъ Архиповъ

Мать ребёнка: Голополосова Татьяна Спиридонова

Красное, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
06.04.1858
Красное, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Ревизская сказка Тысяча восемьсотъ пятьдесятъ восьмого года Фонд 390 Опись 1 Дело 8 1858 г апреля шестого дня Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества... Показать все
Смерть
Неизвестно