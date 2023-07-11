Голополосов Федор Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Голополосов Афонасий Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Голополосов Стефанъ Архиповъ
Мать ребёнка: Голополосова Татьяна Спиридонова
Место жительства
06.04.1858
Ревизская сказка Тысяча восемьсотъ пятьдесятъ восьмого года Фонд 390 Опись 1 Дело 8 1858 г апреля шестого дня Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества... Показать все
Смерть
Неизвестно