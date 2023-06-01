Максутов Нурлан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максутов Нурлан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.2019

Сын: Максутов Лев Нурланович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности