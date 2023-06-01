Максутов Нурлан
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.2019
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности