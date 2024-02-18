Толстых (Стадник) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.2006
Сын: Толстых Юрий(Антонио) Владимирович
Отец ребёнка: Толстых Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
01.10.2014
Сын: Толстых Александр Владимирович
Отец ребёнка: Толстых Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
01.10.2014
Сын: Толстых Даниэль Владимирович
Отец ребёнка: Толстых Владимир Алексеевич