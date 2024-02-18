Толстых (Стадник) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстых (Стадник) Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
09.01.2006

Сын: Толстых Юрий(Антонио) Владимирович

Отец ребёнка: Толстых Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
01.10.2014

Сын: Толстых Александр Владимирович

Отец ребёнка: Толстых Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
01.10.2014

Сын: Толстых Даниэль Владимирович

Отец ребёнка: Толстых Владимир Алексеевич

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