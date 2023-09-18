Серова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1976

Сын: Сверликов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Сверликов Сергей Аркадьевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Сверликов Сергей Аркадьевич

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