Серова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1976
Сын: Сверликов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Сверликов Сергей Аркадьевич
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Сверликов Сергей Аркадьевич