Илюхин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти28.01.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1929
Дочь: Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Илюхина Александра Стефановна
Рождение ребёнка
13.03.1931
Дочь: Гремякова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Илюхина Александра Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1966
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область