Илюхин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлюхин Василий Иванович

Илюхин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

28.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1929

Дочь: Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Илюхина Александра Стефановна

Рождение ребёнка
13.03.1931

Дочь: Гремякова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Илюхина Александра Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илюхина Александра Стефановна

Смерть
28.01.1966
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область