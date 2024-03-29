Амҷба N.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Амҷба Баӷәаза
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Џьапуа Уаленка
Отец ребёнка: Џьапуа Махьал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Џьапуа Роуф
Отец ребёнка: Џьапуа Махьал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Џьапуа Џьаџь
Отец ребёнка: Џьапуа Махьал
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Џьапуа Махьал
Смерть
Неизвестно