Амҷба N. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмҷба N.

Амҷба N.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амҷба Баӷәаза

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Џьапуа Уаленка

Отец ребёнка: Џьапуа Махьал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Џьапуа Роуф

Отец ребёнка: Џьапуа Махьал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Џьапуа Џьаџь

Отец ребёнка: Џьапуа Махьал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Џьапуа Махьал

Смерть
Неизвестно

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