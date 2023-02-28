Будённый Семён Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.04.1883
Дата смерти26.10.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1883
Место жительства
С 1903
Дальний Восток
Место жительства
С 1937 по 1973
Смерть
26.10.1973