Будённый Семён Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудённый Семён Михайлович

Будённый Семён Михайлович

avatar

Место рождения

Химки, Химки, Московская область

Дата рождения

25.04.1883

Дата смерти

26.10.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Химки, Химки, Московская область
Место жительства
С 1883
Химки, Химки, Московская область
Место жительства
С 1903
Дальний Восток
Место жительства
С 1937 по 1973
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.10.1973
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close