Александрович Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1936
Дата смерти28.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1936
Отец: Александрович Янис (Иван)
Мать: Александрович Стефания
Салиенская волость.
Рождение ребёнка
06.03.1966
Мать ребёнка: Александрович Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александрович Лидия
Смерть
28.09.1991
Похороны
Неизвестно
Даугавпилс, Daugavpils
Кладбище Янкишки