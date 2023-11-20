Александрович Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрович Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1936

Дата смерти

28.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1936

Отец: Александрович Янис (Иван)

Мать: Александрович Стефания

Салиенская волость.
Рождение ребёнка
06.03.1966

Сын: Александрович Валерий

Мать ребёнка: Александрович Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрович Лидия

Смерть
28.09.1991
Похороны
Неизвестно
Кладбище Янкишки
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