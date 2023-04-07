Анна Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

?.02.1887

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Емельянов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Василий Лукьянович

Смерть
?.02.1887