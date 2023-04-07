Анна Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти?.02.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Емельянов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1887