Сергеев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1982
Отец: не указан
Рождение ребёнка
19.07.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Ольга
Рождение ребёнка
11.08.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
системный администратор
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область