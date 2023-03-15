Сергеев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Между 1954 и 1958 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1982

Отец: не указан

Мать: Сергеева Любовь Александровна

Рождение ребёнка
19.07.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Ольга

Рождение ребёнка
11.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
системный администратор
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область