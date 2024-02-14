Магомедов Расул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Расул

Место рождения

г.Махачкала

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магомедова ?

Рождение ребёнка
10.08.1936

Сын: Магомедов Абдулгалин Расулович

Мать ребёнка: Магомедова ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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