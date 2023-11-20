Вилягжанин Козьма Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилягжанин Козьма Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Вилягжанин Никифор Юдин

Мать: Вилягжанин Ксенья Даниловна

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