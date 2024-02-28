Медведев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Елизавета Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Стефан Александрович Медведев

Мать ребёнка: не указана

Кустовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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