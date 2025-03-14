Ледянкин Василий Андреевич Около 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ледянкин Василий Андреевич

Автор
ЕЛ
Лебеденко Е.

мужской, родился Около 1841, Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

умер Неизвестно, Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Отец
Ледянкин Андрей ГригорьевичОколо 1808 г.р.
Мать
Ледянкина Татьяна ФёдоровнаОколо 1808 г.р.
Супруги
Ледянкина (Кичина) Мария МихайловнаОколо 1841 г.р.
Дети
Антонова (Ледянкина) Параскева Васильевна13.10.1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Ледянкин Андрей Григорьевич

Мать: Ледянкина Татьяна Фёдоровна

Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Бракосочетание
09.02.1862

Жена: Ледянкина (Кичина) Мария Михайловна

Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
13.10.1863

Дочь: Антонова (Ледянкина) Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Ледянкина (Кичина) Мария Михайловна

Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Неизвестно
Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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