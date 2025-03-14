Ледянкин Василий Андреевич
мужской, родился Около 1841, Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
умер Неизвестно, Коточижовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ОтецЛедянкин Андрей ГригорьевичОколо 1808 г.р.
МатьЛедянкина Татьяна ФёдоровнаОколо 1808 г.р.
Супруги
Ледянкина (Кичина) Мария МихайловнаОколо 1841 г.р.
Дети
Антонова (Ледянкина) Параскева Васильевна13.10.1863 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Бракосочетание
09.02.1862
Рождение ребёнка
13.10.1863
Дочь: Антонова (Ледянкина) Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Ледянкина (Кичина) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно