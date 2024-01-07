Уренцева Тарасова (Антипина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
26.07.1838
Воспреемница при рождении
Восприемник
26.06.1839
Восприемница при рождении
Восприемник
26.10.1841
Восприемница при рождении
Восприемник
23.12.1841
Восприемница при рождении
Восприемник
23.08.1842
Восприемница при рождении
Восприемник
20.09.1842
Восприемница при рождении
Бракосочетание
31.01.1843
Рождение ребёнка
26.02.1844
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Уренцев Илья Максимов
Рождение ребёнка
12.10.1845
Дочь: Трубникова Прасковья Ильина
Отец ребёнка: Уренцев Илья Максимов
Рождение ребёнка
17.10.1847
Сын: Уренцев Иван Ильин
Отец ребёнка: Уренцев Илья Максимов
Рождение ребёнка
26.01.1849
Отец ребёнка: Уренцев Илья Максимов
Крещение
11.03.1893
Присоединена отъ раскола