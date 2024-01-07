Уренцева Тарасова (Антипина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уренцева Тарасова (Антипина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
26.07.1838
Воспреемница при рождении
Восприемник
26.06.1839
Восприемница при рождении
Восприемник
26.10.1841
Восприемница при рождении
Восприемник
23.12.1841
Восприемница при рождении
Восприемник
23.08.1842
Восприемница при рождении
Восприемник
20.09.1842
Восприемница при рождении
Бракосочетание
31.01.1843

Муж: Уренцев Илья Максимов

Рождение ребёнка
26.02.1844

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Уренцев Илья Максимов

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1845

Дочь: Трубникова Прасковья Ильина

Отец ребёнка: Уренцев Илья Максимов

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1847

Сын: Уренцев Иван Ильин

Отец ребёнка: Уренцев Илья Максимов

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1849

Сын: Уренцев Григорий Ильин

Отец ребёнка: Уренцев Илья Максимов

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
11.03.1893
Присоединена отъ раскола
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