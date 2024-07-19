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Спирин Козьма Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: Спирин Филипп Петров

Мать: Спирина Афросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Марина

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Иван

Мать ребёнка: Спирина Марина

Приемный сын Козьмы, возможно пасынок
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: (Спирина) Настасья Козьмина

Мать ребёнка: Спирина Марина

Смерть
Неизвестно

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