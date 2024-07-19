Спирин Козьма Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Спирин Филипп Петров
Мать: Спирина Афросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спирина Марина
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Иван
Мать ребёнка: Спирина Марина
Приемный сын Козьмы, возможно пасынок
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: (Спирина) Настасья Козьмина
Мать ребёнка: Спирина Марина
Смерть
Неизвестно