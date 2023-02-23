Бастрыкина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Фролов - Бастрыкин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Алексей Федулович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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