Бастрыкина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Фролов - Бастрыкин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Алексей Федулович
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область