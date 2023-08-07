Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1689
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Федор Дорофеевич
Отец ребёнка: Дорофей Ефимович
Рождение ребёнка
1705
Сын: Лука Дорофеевич
Отец ребёнка: Дорофей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорофей Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
После 1729