Ефимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1689

Дата смерти

После 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1689 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Федор Дорофеевич

Отец ребёнка: Дорофей Ефимович

Рождение ребёнка
1705

Сын: Лука Дорофеевич

Отец ребёнка: Дорофей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофей Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
После 1729
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