Демин Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демин Александр
Мать: Демина Мария Видинеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Иванова Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемринская Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Иванова Зинаида Андреевна
Смерть
Неизвестно