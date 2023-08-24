Демин Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демин Александр

Мать: Демина Мария Видинеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Иванова Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Иванова Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемринская Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Иванова Зинаида Андреевна

Смерть
Неизвестно
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