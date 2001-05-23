Игнатенкова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенкова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1937

Дата смерти

23.05.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
12.05.1937

Отец: не указан

Мать: Фролова Анна

Смерть
23.05.2001
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