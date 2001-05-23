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Игнатенкова Мария Андреевна
Игнатенкова Мария Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.1937
Дата смерти
23.05.2001
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Фролова Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1937
Отец: не указан
Мать:
Фролова Анна
Смерть
23.05.2001
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