Ламонова (Морковина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламонова (Морковина) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ламонов Сергей Андреевич

Новотроицкое, Терновский муниципальный район, Воронежская область