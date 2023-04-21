Ламонова (Морковина) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ламонов Сергей Андреевич
Новотроицкое, Терновский муниципальный район, Воронежская область