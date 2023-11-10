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Лизякин Иоанн Федорович

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Лизякин Федор Васильевич

Мать: Лизякина Ирина Ивановна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
До 1887

Жена: Лизякина Федосья Федоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.08.1888 ст.

Сын: Лизякин Иван Иоаннович

Мать ребёнка: Лизякина Федосья Федоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.

Сын: Лизякин Василий Иоаннович

Мать ребёнка: Лизякина Федосья Федоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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