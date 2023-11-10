Лизякин Иоанн Федорович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Лизякин Федор Васильевич
Мать: Лизякина Ирина Ивановна
Бракосочетание
До 1887
Рождение ребёнка
19.08.1888 ст.
Мать ребёнка: Лизякина Федосья Федоровна
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.
Сын: Лизякин Василий Иоаннович
Мать ребёнка: Лизякина Федосья Федоровна
Смерть
Неизвестно