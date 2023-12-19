Смирнов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Михаил

Смирнов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Юрий

Мать ребёнка: Александра

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close