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Козликин Иван Никитович

Место рождения

Сухой Семенек, Измалковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

07.02.1951

Дата смерти

01.07.2015

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1951

Отец: Козликин Никита Семенович

Мать: Козликина Ольга Степановна

Сухой Семенек, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козликина Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козликина Валентина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козликина Валентина Ивановна

Смерть
01.07.2015
Москва, город федерального значения Москва