Козликин Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения07.02.1951
Дата смерти01.07.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1951
Рождение ребёнка
25.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козликина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козликина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.2015