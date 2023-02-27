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Рогозин Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Рогозин Никита

Мать: Анна

Рождение ребёнка
26.11.1876

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
26.08.1878

Сын: Рогозин Павел

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
03.09.1881

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
1883

Сын: Рогозин Трофим

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
01.12.1889

Сын: Рогозин Афанасий

Мать ребёнка: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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