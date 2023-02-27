Рогозин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Рогозин Никита
Мать: Анна
Рождение ребёнка
26.08.1878
Сын: Рогозин Павел
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
03.09.1881
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
1883
Сын: Рогозин Трофим
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
01.12.1889
Сын: Рогозин Афанасий
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно