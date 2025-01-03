(Смолярчук) Агата Григорьевна ?.11.1804 — найти родственников по фамилии на Familio

(Смолярчук) Агата Григорьевна

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась ?.11.1804, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

умерла 31.01.1807, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Отец
Смолярчук ГригорийНеизвестно г.р.
Мать
Смолярчук (Смолярчук) АннаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1804

Отец: Смолярчук Григорий

Мать: Смолярчук (Смолярчук) Анна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Смерть
31.01.1807
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

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