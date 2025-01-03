(Смолярчук) Агата Григорьевна
женский, родилась ?.11.1804, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
умерла 31.01.1807, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
ОтецСмолярчук ГригорийНеизвестно г.р.
МатьСмолярчук (Смолярчук) АннаНеизвестно г.р.
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Рождение
?.11.1804
Отец: Смолярчук Григорий
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Смерть
31.01.1807
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл