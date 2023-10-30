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Хамулев Иван Никифорович

Место рождения

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Хамулев Никифор

Мать: не указана

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
До 1937

Жена: Хамулева Александра Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамулева Александра Харитоновна

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамулева Александра Харитоновна

Авхимки, Чаусский район, Могилёвская область
Смерть
?.09.1944
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