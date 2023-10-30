Хамулев Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти?.09.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Хамулев Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамулева Александра Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамулева Александра Харитоновна
Смерть
?.09.1944