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Ермолаев Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Николай Константинович

Мать: Нефёдова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сёмина Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Ермолаева Нина

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Ермолаева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Нина