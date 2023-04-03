Ермолаев Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сёмина Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Ермолаева Нина
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Ермолаева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолаева Нина