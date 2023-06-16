Мария Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1883
Дочь: Параскева Федорова
Отец ребёнка: Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
29.09.1972
Сын: Бурлаков Сергей Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Николаев
Макарово, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно