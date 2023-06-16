Мария Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1883

Дочь: Параскева Федорова

Отец ребёнка: Фёдор Николаев

Рождение ребёнка
29.09.1972

Сын: Бурлаков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Николаев

Макарово, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно